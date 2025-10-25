Informações de preço de EVIVO Token (EVIVO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de EVIVO Token (EVIVO) é --. Nas últimas 24 horas, EVIVO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EVIVO é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, EVIVO variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de EVIVO Token (EVIVO)

Capitalização de mercado $ 27.14K$ 27.14K $ 27.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.16K$ 36.16K $ 36.16K Fornecimento Circulante 750.39M 750.39M 750.39M Fornecimento total 999,624,018.027891 999,624,018.027891 999,624,018.027891

A capitalização de mercado atual de EVIVO Token é $ 27.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EVIVO é 750.39M, com um fornecimento total de 999624018.027891. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.16K.