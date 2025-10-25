Informações de preço de Etherland (ELAND) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00160144 $ 0.00160144 $ 0.00160144 Mínimo 24h $ 0.00170015 $ 0.00170015 $ 0.00170015 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00160144$ 0.00160144 $ 0.00160144 Máximo 24h $ 0.00170015$ 0.00170015 $ 0.00170015 Máximo histórico $ 0.447864$ 0.447864 $ 0.447864 Menor preço $ 0.00151247$ 0.00151247 $ 0.00151247 Variação de Preço (1h) -0.23% Alteração de Preço (1D) -3.44% Variação de Preço (7d) -10.44% Variação de Preço (7d) -10.44%

O preço em tempo real de Etherland (ELAND) é $0.00162619. Nas últimas 24 horas, ELAND foi negociado entre a mínima de $ 0.00160144 e a máxima de $ 0.00170015, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ELAND é $ 0.447864, enquanto o mais baixo é $ 0.00151247.

Em termos de desempenho de curto prazo, ELAND variou -0.23% na última hora, -3.44% nas últimas 24 horas e -10.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Etherland (ELAND)

Capitalização de mercado $ 66.48K$ 66.48K $ 66.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 66.71K$ 66.71K $ 66.71K Fornecimento Circulante 40.88M 40.88M 40.88M Fornecimento total 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

A capitalização de mercado atual de Etherland é $ 66.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ELAND é 40.88M, com um fornecimento total de 41024063.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 66.71K.