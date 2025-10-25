Informações de preço de Etherex Liquid Staking Token (REX33) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.226776 $ 0.226776 $ 0.226776 Mínimo 24h $ 0.241142 $ 0.241142 $ 0.241142 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.226776$ 0.226776 $ 0.226776 Máximo 24h $ 0.241142$ 0.241142 $ 0.241142 Máximo histórico $ 0.583351$ 0.583351 $ 0.583351 Menor preço $ 0.220695$ 0.220695 $ 0.220695 Variação de Preço (1h) +0.02% Alteração de Preço (1D) -5.79% Variação de Preço (7d) -12.31% Variação de Preço (7d) -12.31%

O preço em tempo real de Etherex Liquid Staking Token (REX33) é $0.226836. Nas últimas 24 horas, REX33 foi negociado entre a mínima de $ 0.226776 e a máxima de $ 0.241142, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de REX33 é $ 0.583351, enquanto o mais baixo é $ 0.220695.

Em termos de desempenho de curto prazo, REX33 variou +0.02% na última hora, -5.79% nas últimas 24 horas e -12.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Capitalização de mercado $ 19.50M$ 19.50M $ 19.50M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.50M$ 19.50M $ 19.50M Fornecimento Circulante 85.94M 85.94M 85.94M Fornecimento total 85,937,788.5752351 85,937,788.5752351 85,937,788.5752351

A capitalização de mercado atual de Etherex Liquid Staking Token é $ 19.50M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de REX33 é 85.94M, com um fornecimento total de 85937788.5752351. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.50M.