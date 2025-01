O que é Ethereum Express (ETE)

What is the project about? The Ethereum Express network is a faster, safer, and cheaper L1 network based on the underlying framework of the Ethereum EVM. What makes your project unique? We will build a blockchain browser independently, which will be more powerful and reliable than ETHscan over time. We will also build a wallet system and ETEswap on our network to make our customers more secure. We will abandon most of the original wormhole systems, and use CEXs(ERC20 & ETRC20)and third-party cross-chain partners to coordinate cross-chains, which is more secure and reliable. History of your project. What’s next for your project? Attract more users and developers. What can your token be used for? ETE(ETRC20)-Gas token and ETE(ERC20)-cross chain token

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Ethereum Express (ETE) Whitepaper Site oficial