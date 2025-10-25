Informações de preço de ETH6900 (ETH6900) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.148103$ 0.148103 $ 0.148103 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +0.25% Variação de Preço (7d) +0.25%

O preço em tempo real de ETH6900 (ETH6900) é --. Nas últimas 24 horas, ETH6900 foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ETH6900 é $ 0.148103, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ETH6900 variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +0.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ETH6900 (ETH6900)

Capitalização de mercado $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ETH6900 é $ 11.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ETH6900 é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.48K.