Informações de preço de Eris Amplified Luna (AMPLUNA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.176185 $ 0.176185 $ 0.176185 Mínimo 24h $ 0.181098 $ 0.181098 $ 0.181098 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.176185$ 0.176185 $ 0.176185 Máximo 24h $ 0.181098$ 0.181098 $ 0.181098 Máximo histórico $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Menor preço $ 0.07169$ 0.07169 $ 0.07169 Variação de Preço (1h) -0.39% Alteração de Preço (1D) -0.77% Variação de Preço (7d) -0.54% Variação de Preço (7d) -0.54%

O preço em tempo real de Eris Amplified Luna (AMPLUNA) é $0.176967. Nas últimas 24 horas, AMPLUNA foi negociado entre a mínima de $ 0.176185 e a máxima de $ 0.181098, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AMPLUNA é $ 4.1, enquanto o mais baixo é $ 0.07169.

Em termos de desempenho de curto prazo, AMPLUNA variou -0.39% na última hora, -0.77% nas últimas 24 horas e -0.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Capitalização de mercado $ 520.10K$ 520.10K $ 520.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 520.10K$ 520.10K $ 520.10K Fornecimento Circulante 2.94M 2.94M 2.94M Fornecimento total 2,938,957.560282 2,938,957.560282 2,938,957.560282

A capitalização de mercado atual de Eris Amplified Luna é $ 520.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AMPLUNA é 2.94M, com um fornecimento total de 2938957.560282. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 520.10K.