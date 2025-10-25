Informações de preço de ErectusDAO (YUGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.186177 $ 0.186177 $ 0.186177 Mínimo 24h $ 0.1945 $ 0.1945 $ 0.1945 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.186177$ 0.186177 $ 0.186177 Máximo 24h $ 0.1945$ 0.1945 $ 0.1945 Máximo histórico $ 0.281013$ 0.281013 $ 0.281013 Menor preço $ 0.178234$ 0.178234 $ 0.178234 Variação de Preço (1h) -0.19% Alteração de Preço (1D) -1.88% Variação de Preço (7d) -0.29% Variação de Preço (7d) -0.29%

O preço em tempo real de ErectusDAO (YUGE) é $0.187608. Nas últimas 24 horas, YUGE foi negociado entre a mínima de $ 0.186177 e a máxima de $ 0.1945, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YUGE é $ 0.281013, enquanto o mais baixo é $ 0.178234.

Em termos de desempenho de curto prazo, YUGE variou -0.19% na última hora, -1.88% nas últimas 24 horas e -0.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ErectusDAO (YUGE)

Capitalização de mercado $ 299.28K$ 299.28K $ 299.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 299.28K$ 299.28K $ 299.28K Fornecimento Circulante 1.60M 1.60M 1.60M Fornecimento total 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

A capitalização de mercado atual de ErectusDAO é $ 299.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YUGE é 1.60M, com um fornecimento total de 1595241.433839235. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 299.28K.