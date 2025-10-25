Informações de preço de EquitEdge (EEG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 Mínimo 24h $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 Máximo 24h $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 Máximo histórico $ 0.058283$ 0.058283 $ 0.058283 Menor preço $ 0.04823955$ 0.04823955 $ 0.04823955 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de EquitEdge (EEG) é $0.05005. Nas últimas 24 horas, EEG foi negociado entre a mínima de $ 0.05005 e a máxima de $ 0.05005, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EEG é $ 0.058283, enquanto o mais baixo é $ 0.04823955.

Em termos de desempenho de curto prazo, EEG variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de EquitEdge (EEG)

Capitalização de mercado $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Fornecimento Circulante 400.00M 400.00M 400.00M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de EquitEdge é $ 20.02M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EEG é 400.00M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.02M.