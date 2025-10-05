Informações de preço de EnteriseCoin (ENT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Menor preço $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -0.54% Variação de Preço (7d) -0.54%

O preço em tempo real de EnteriseCoin (ENT) é $0.086161. Nas últimas 24 horas, ENT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ENT é $ 0.094847, enquanto o mais baixo é $ 0.077312.

Em termos de desempenho de curto prazo, ENT variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -0.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de EnteriseCoin (ENT)

Capitalização de mercado $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Fornecimento Circulante 16.05M 16.05M 16.05M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de EnteriseCoin é $ 1.38M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ENT é 16.05M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.08M.