O que é ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of "monetary energy," as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

Recurso de ENERGY COIN (ENERGY) Site oficial

ENERGY para moedas locais

Tokenomics de ENERGY COIN (ENERGY)

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre ENERGY COIN (ENERGY) Quanto vale hoje o ENERGY COIN (ENERGY)? O preço ao vivo de ENERGY em USD é 0.00001419 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ENERGY para USD? $ 0.00001419 . Confira o O preço atual de ENERGY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de ENERGY COIN? A capitalização de mercado de ENERGY é $ 14.19K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ENERGY? O fornecimento circulante de ENERGY é de 999.81M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ENERGY? ENERGY atingiu um preço máximo histórico de 0.00208531 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ENERGY? ENERGY atingiu um preço minímo histórico de 0.00001333 USD . Qual é o volume de negociação de ENERGY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ENERGY é -- USD . ENERGY vai subir ainda este ano? ENERGY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ENERGY para uma análise mais detalhada.

