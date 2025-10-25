O que é Emerge (EMERGE)

$EMERGE powers the first platform bringing AI content generation directly into social media feeds. As a product token, $EMERGE aligns user incentives with long term investors while generating operational income through workflow usage fees and creator revenue splits. $EMERGE serves as the parent token for our upcoming workflow token launch pad ecosystem, where viral AI workflows can spawn their own tokens paired to $EMERGE, creating a multi layered economy that captures value from every viral moment and meme created on our platform.

Recurso de Emerge (EMERGE) Site oficial

Previsão de preço do Emerge (em USD)

Quanto valerá Emerge (EMERGE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Emerge (EMERGE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Emerge.

EMERGE para moedas locais

Tokenomics de Emerge (EMERGE)

Compreender a tokenomics de Emerge (EMERGE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token EMERGE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Emerge (EMERGE) Quanto vale hoje o Emerge (EMERGE)? O preço ao vivo de EMERGE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de EMERGE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de EMERGE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Emerge? A capitalização de mercado de EMERGE é $ 836.28K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de EMERGE? O fornecimento circulante de EMERGE é de 94.77B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de EMERGE? EMERGE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de EMERGE? EMERGE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de EMERGE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para EMERGE é -- USD . EMERGE vai subir ainda este ano? EMERGE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do EMERGE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Emerge (EMERGE)