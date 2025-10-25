Informações de preço de Eli Lilly xStock (LLYX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 817.09 $ 817.09 $ 817.09 Mínimo 24h $ 833.43 $ 833.43 $ 833.43 Máximo 24h Mínimo 24h $ 817.09$ 817.09 $ 817.09 Máximo 24h $ 833.43$ 833.43 $ 833.43 Máximo histórico $ 868.14$ 868.14 $ 868.14 Menor preço $ 624.79$ 624.79 $ 624.79 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) +0.54% Variação de Preço (7d) +2.88% Variação de Preço (7d) +2.88%

O preço em tempo real de Eli Lilly xStock (LLYX) é $826.68. Nas últimas 24 horas, LLYX foi negociado entre a mínima de $ 817.09 e a máxima de $ 833.43, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LLYX é $ 868.14, enquanto o mais baixo é $ 624.79.

Em termos de desempenho de curto prazo, LLYX variou +0.01% na última hora, +0.54% nas últimas 24 horas e +2.88% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Eli Lilly xStock (LLYX)

Capitalização de mercado $ 278.90K$ 278.90K $ 278.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.65M$ 17.65M $ 17.65M Fornecimento Circulante 337.27 337.27 337.27 Fornecimento total 21,342.925497754 21,342.925497754 21,342.925497754

A capitalização de mercado atual de Eli Lilly xStock é $ 278.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LLYX é 337.27, com um fornecimento total de 21342.925497754. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.65M.