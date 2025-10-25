O que é Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement. This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world. Eggle doesn't just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Eggle Energy (ENG) Quanto vale hoje o Eggle Energy (ENG)? O preço ao vivo de ENG em USD é 0.0347991 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de ENG para USD? $ 0.0347991 . Confira o O preço atual de ENG para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Eggle Energy? A capitalização de mercado de ENG é $ 21.40M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de ENG? O fornecimento circulante de ENG é de 602.45M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ENG? ENG atingiu um preço máximo histórico de 0.04452341 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ENG? ENG atingiu um preço minímo histórico de 0.0318392 USD . Qual é o volume de negociação de ENG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ENG é -- USD . ENG vai subir ainda este ano? ENG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ENG para uma análise mais detalhada.

