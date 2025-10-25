Informações de preço de Edu3Games (EGN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01495834 $ 0.01495834 $ 0.01495834 Mínimo 24h $ 0.02222397 $ 0.02222397 $ 0.02222397 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01495834$ 0.01495834 $ 0.01495834 Máximo 24h $ 0.02222397$ 0.02222397 $ 0.02222397 Máximo histórico $ 0.04242631$ 0.04242631 $ 0.04242631 Menor preço $ 0.01495834$ 0.01495834 $ 0.01495834 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) -5.68% Variação de Preço (7d) -17.87% Variação de Preço (7d) -17.87%

O preço em tempo real de Edu3Games (EGN) é $0.0153172. Nas últimas 24 horas, EGN foi negociado entre a mínima de $ 0.01495834 e a máxima de $ 0.02222397, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EGN é $ 0.04242631, enquanto o mais baixo é $ 0.01495834.

Em termos de desempenho de curto prazo, EGN variou -0.01% na última hora, -5.68% nas últimas 24 horas e -17.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Edu3Games (EGN)

Capitalização de mercado $ 15.31M$ 15.31M $ 15.31M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.31M$ 15.31M $ 15.31M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,798.335335 999,999,798.335335 999,999,798.335335

A capitalização de mercado atual de Edu3Games é $ 15.31M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EGN é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999798.335335. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.31M.