Informações de preço de DUNA AI (DUNA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00300003$ 0.00300003 $ 0.00300003 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.48% Alteração de Preço (1D) +25.45% Variação de Preço (7d) +39.04% Variação de Preço (7d) +39.04%

O preço em tempo real de DUNA AI (DUNA) é --. Nas últimas 24 horas, DUNA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DUNA é $ 0.00300003, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DUNA variou -1.48% na última hora, +25.45% nas últimas 24 horas e +39.04% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DUNA AI (DUNA)

Capitalização de mercado $ 434.93K$ 434.93K $ 434.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 434.93K$ 434.93K $ 434.93K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DUNA AI é $ 434.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DUNA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 434.93K.