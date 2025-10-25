Informações de preço de DuelNow (DNOW) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0013043 $ 0.0013043 $ 0.0013043 Mínimo 24h $ 0.0015043 $ 0.0015043 $ 0.0015043 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0013043$ 0.0013043 $ 0.0013043 Máximo 24h $ 0.0015043$ 0.0015043 $ 0.0015043 Máximo histórico $ 0.04443182$ 0.04443182 $ 0.04443182 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.20% Alteração de Preço (1D) -0.67% Variação de Preço (7d) +30.90% Variação de Preço (7d) +30.90%

O preço em tempo real de DuelNow (DNOW) é $0.00136726. Nas últimas 24 horas, DNOW foi negociado entre a mínima de $ 0.0013043 e a máxima de $ 0.0015043, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DNOW é $ 0.04443182, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DNOW variou +0.20% na última hora, -0.67% nas últimas 24 horas e +30.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DuelNow (DNOW)

Capitalização de mercado $ 125.52K$ 125.52K $ 125.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Fornecimento Circulante 91.80M 91.80M 91.80M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DuelNow é $ 125.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DNOW é 91.80M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.37M.