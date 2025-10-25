O que é Dudu (DUDU)

$Dudu is a community-driven digital asset built around the idea of calmness, patience, and resilience in the often volatile crypto market. Represented by the character Dudu, the project emphasizes a steady, collected approach rather than hype and panic. It aims to foster a culture where holders value composure and long-term vision. $Dudu is not only a token but also a narrative-driven brand that symbolizes strength through calmness and confidence, setting itself apart from projects that rely solely on speed or frenzy.

DUDU para moedas locais

Tokenomics de Dudu (DUDU)

Compreender a tokenomics de Dudu (DUDU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DUDU agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Dudu (DUDU) Quanto vale hoje o Dudu (DUDU)? O preço ao vivo de DUDU em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DUDU para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de DUDU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Dudu? A capitalização de mercado de DUDU é $ 7.80K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DUDU? O fornecimento circulante de DUDU é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DUDU? DUDU atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DUDU? DUDU atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de DUDU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DUDU é -- USD . DUDU vai subir ainda este ano? DUDU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DUDU para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Dudu (DUDU)