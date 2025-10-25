Informações de preço de Drops Ownership Power (DOP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Menor preço $ 0.00102064$ 0.00102064 $ 0.00102064 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -5.70% Variação de Preço (7d) -5.70%

O preço em tempo real de Drops Ownership Power (DOP) é $0.00443341. Nas últimas 24 horas, DOP foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DOP é $ 4.75, enquanto o mais baixo é $ 0.00102064.

Em termos de desempenho de curto prazo, DOP variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -5.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Drops Ownership Power (DOP)

Capitalização de mercado $ 59.67K$ 59.67K $ 59.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 66.50K$ 66.50K $ 66.50K Fornecimento Circulante 13.46M 13.46M 13.46M Fornecimento total 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Drops Ownership Power é $ 59.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOP é 13.46M, com um fornecimento total de 15000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 66.50K.