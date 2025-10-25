O que é Drop Staked INIT (DEINIT)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

Recurso de Drop Staked INIT (DEINIT) Site oficial

Previsão de preço do Drop Staked INIT (em USD)

Quanto valerá Drop Staked INIT (DEINIT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Drop Staked INIT (DEINIT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Drop Staked INIT.

Confira a previsão de preço de Drop Staked INIT agora!

DEINIT para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Drop Staked INIT (DEINIT)

Compreender a tokenomics de Drop Staked INIT (DEINIT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DEINIT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Drop Staked INIT (DEINIT) Quanto vale hoje o Drop Staked INIT (DEINIT)? O preço ao vivo de DEINIT em USD é 0.251713 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DEINIT para USD? $ 0.251713 . Confira o O preço atual de DEINIT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Drop Staked INIT? A capitalização de mercado de DEINIT é $ 15.83K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DEINIT? O fornecimento circulante de DEINIT é de 62.89K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DEINIT? DEINIT atingiu um preço máximo histórico de 0.788788 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DEINIT? DEINIT atingiu um preço minímo histórico de 0.236258 USD . Qual é o volume de negociação de DEINIT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DEINIT é -- USD . DEINIT vai subir ainda este ano? DEINIT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DEINIT para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Drop Staked INIT (DEINIT)