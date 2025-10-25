O que é DRINK (DRINK)

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network. By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods. Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours. Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include: 721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog. Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership. Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network. By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods. Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours. Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include: 721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog. Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership. Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de DRINK (DRINK) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do DRINK (em USD)

Quanto valerá DRINK (DRINK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em DRINK (DRINK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para DRINK.

Confira a previsão de preço de DRINK agora!

DRINK para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de DRINK (DRINK)

Compreender a tokenomics de DRINK (DRINK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DRINK agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre DRINK (DRINK) Quanto vale hoje o DRINK (DRINK)? O preço ao vivo de DRINK em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DRINK para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de DRINK para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de DRINK? A capitalização de mercado de DRINK é $ 5.06K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DRINK? O fornecimento circulante de DRINK é de 190.08M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DRINK? DRINK atingiu um preço máximo histórico de 0.02555875 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DRINK? DRINK atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de DRINK? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DRINK é -- USD . DRINK vai subir ainda este ano? DRINK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DRINK para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o DRINK (DRINK)