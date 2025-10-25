O que é dreamcoin (DREAM)

Dreamcoin is an internet-native meme coin inspired by nostalgia, dreams, and vaporwave aesthetics. More than just a digital currency, it represents a vibrant movement for dreamers, creatives, and believers. Built for fun, innovation, and community, Dreamcoin blends art, culture, and technology to craft a surreal, dreamlike, and visionary financial experience across the digital landscape within Web3 digital assets.

Recurso de dreamcoin (DREAM) Site oficial

Previsão de preço do dreamcoin (em USD)

Quanto valerá dreamcoin (DREAM) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em dreamcoin (DREAM) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para dreamcoin.

Confira a previsão de preço de dreamcoin agora!

DREAM para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de dreamcoin (DREAM)

Compreender a tokenomics de dreamcoin (DREAM) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DREAM agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre dreamcoin (DREAM) Quanto vale hoje o dreamcoin (DREAM)? O preço ao vivo de DREAM em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DREAM para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de DREAM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de dreamcoin? A capitalização de mercado de DREAM é $ 16.22K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DREAM? O fornecimento circulante de DREAM é de 998.74M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DREAM? DREAM atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DREAM? DREAM atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de DREAM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DREAM é -- USD . DREAM vai subir ainda este ano? DREAM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DREAM para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o dreamcoin (DREAM)