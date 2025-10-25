O preço ao vivo de Dosa the Demon hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DOSA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DOSA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Dosa the Demon hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DOSA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DOSA facilmente na MEXC agora.

Logo de Dosa the Demon

Preço de Dosa the Demon (DOSA)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 DOSA para USD

$0.00056927
$0.00056927$0.00056927
-13.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Dosa the Demon (DOSA)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:13:04 (UTC+8)

Informações de preço de Dosa the Demon (DOSA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00220213
$ 0.00220213$ 0.00220213

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-13.59%

-15.08%

-15.08%

O preço em tempo real de Dosa the Demon (DOSA) é --. Nas últimas 24 horas, DOSA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DOSA é $ 0.00220213, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DOSA variou +0.46% na última hora, -13.59% nas últimas 24 horas e -15.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dosa the Demon (DOSA)

$ 557.89K
$ 557.89K$ 557.89K

--
----

$ 557.89K
$ 557.89K$ 557.89K

980.00M
980.00M 980.00M

980,000,000.0
980,000,000.0 980,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dosa the Demon é $ 557.89K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOSA é 980.00M, com um fornecimento total de 980000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 557.89K.

Histórico de preços de Dosa the Demon (DOSA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Dosa the Demon em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Dosa the Demon em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Dosa the Demon em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Dosa the Demon em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-13.59%
30 dias$ 0-20.93%
60 dias$ 0-55.77%
90 dias$ 0--

O que é Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

Recurso de Dosa the Demon (DOSA)

Site oficial

Previsão de preço do Dosa the Demon (em USD)

Quanto valerá Dosa the Demon (DOSA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Dosa the Demon (DOSA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Dosa the Demon.

Confira a previsão de preço de Dosa the Demon agora!

DOSA para moedas locais

Tokenomics de Dosa the Demon (DOSA)

Compreender a tokenomics de Dosa the Demon (DOSA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DOSA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Dosa the Demon (DOSA)

Quanto vale hoje o Dosa the Demon (DOSA)?
O preço ao vivo de DOSA em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DOSA para USD?
O preço atual de DOSA para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Dosa the Demon?
A capitalização de mercado de DOSA é $ 557.89K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DOSA?
O fornecimento circulante de DOSA é de 980.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DOSA?
DOSA atingiu um preço máximo histórico de 0.00220213 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DOSA?
DOSA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de DOSA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DOSA é -- USD.
DOSA vai subir ainda este ano?
DOSA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DOSA para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:13:04 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Dosa the Demon (DOSA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

