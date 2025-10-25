Informações de preço de Dorol (DRL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3,829.97 $ 3,829.97 $ 3,829.97 Mínimo 24h $ 3,872.81 $ 3,872.81 $ 3,872.81 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3,829.97$ 3,829.97 $ 3,829.97 Máximo 24h $ 3,872.81$ 3,872.81 $ 3,872.81 Máximo histórico $ 4,469.59$ 4,469.59 $ 4,469.59 Menor preço $ 3,321.49$ 3,321.49 $ 3,321.49 Variação de Preço (1h) +0.09% Alteração de Preço (1D) +0.09% Variação de Preço (7d) -0.18% Variação de Preço (7d) -0.18%

O preço em tempo real de Dorol (DRL) é $3,844. Nas últimas 24 horas, DRL foi negociado entre a mínima de $ 3,829.97 e a máxima de $ 3,872.81, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DRL é $ 4,469.59, enquanto o mais baixo é $ 3,321.49.

Em termos de desempenho de curto prazo, DRL variou +0.09% na última hora, +0.09% nas últimas 24 horas e -0.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dorol (DRL)

Capitalização de mercado $ 51.35K$ 51.35K $ 51.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.44B$ 38.44B $ 38.44B Fornecimento Circulante 13.36 13.36 13.36 Fornecimento total 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

A capitalização de mercado atual de Dorol é $ 51.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DRL é 13.36, com um fornecimento total de 9999998.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.44B.