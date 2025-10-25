O que é Doogle on Bonk (DOOGLE)

Doogle - Matt Furie's first ever dog character The ultimate comeback story! On a mission to prove himself worthy as the top dog meme in the Bonk ecosystem one bark at a time! Woof! Designed as the ultimate DOGE killer! In the year 2018, Matt Furie, the creator of the infamous Pepe the Frog meme, made a bold decision. He decided to bring a new character to life - Doogle, his first ever dog character. Doogle was a lovable, goofy dog with a big heart and a penchant for getting into silly situations. At first, Doogle didn't quite catch on in the meme world. People were used to the familiar faces of Pepe and other popular memes, and Doogle seemed to get lost in the sea of internet content. But Matt Furie was determined to give Doogle a chance to shine.

Compreender a tokenomics de Doogle on Bonk (DOOGLE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DOOGLE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Doogle on Bonk (DOOGLE) Quanto vale hoje o Doogle on Bonk (DOOGLE)? O preço ao vivo de DOOGLE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DOOGLE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de DOOGLE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Doogle on Bonk? A capitalização de mercado de DOOGLE é $ 4.42K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DOOGLE? O fornecimento circulante de DOOGLE é de 999.52M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DOOGLE? DOOGLE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DOOGLE? DOOGLE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de DOOGLE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DOOGLE é $ 44.25 USD . DOOGLE vai subir ainda este ano? DOOGLE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DOOGLE para uma análise mais detalhada.

