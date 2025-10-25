Informações de preço de DOGUE (DOGUE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -2.04% Alteração de Preço (1D) -8.72% Variação de Preço (7d) +24.66% Variação de Preço (7d) +24.66%

O preço em tempo real de DOGUE (DOGUE) é --. Nas últimas 24 horas, DOGUE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DOGUE é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DOGUE variou -2.04% na última hora, -8.72% nas últimas 24 horas e +24.66% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DOGUE (DOGUE)

Capitalização de mercado $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.78K$ 17.78K $ 17.78K Fornecimento Circulante 999.78M 999.78M 999.78M Fornecimento total 999,775,588.333782 999,775,588.333782 999,775,588.333782

A capitalização de mercado atual de DOGUE é $ 17.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGUE é 999.78M, com um fornecimento total de 999775588.333782. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.78K.