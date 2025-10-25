O que é Doge Head Coin (DHC)

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth. Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Doge Head Coin (DHC) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Doge Head Coin (em USD)

Quanto valerá Doge Head Coin (DHC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Doge Head Coin (DHC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Doge Head Coin.

Confira a previsão de preço de Doge Head Coin agora!

DHC para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Doge Head Coin (DHC)

Compreender a tokenomics de Doge Head Coin (DHC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DHC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Doge Head Coin (DHC) Quanto vale hoje o Doge Head Coin (DHC)? O preço ao vivo de DHC em USD é 0.228052 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DHC para USD? $ 0.228052 . Confira o O preço atual de DHC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Doge Head Coin? A capitalização de mercado de DHC é $ 2.29M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DHC? O fornecimento circulante de DHC é de 10.02M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DHC? DHC atingiu um preço máximo histórico de 0.270405 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DHC? DHC atingiu um preço minímo histórico de 0.03381452 USD . Qual é o volume de negociação de DHC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DHC é -- USD . DHC vai subir ainda este ano? DHC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DHC para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Doge Head Coin (DHC)