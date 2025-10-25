Preço de Doge Baby (DOGE BABY)
O preço em tempo real de Doge Baby (DOGE BABY) é $0.051841. Nas últimas 24 horas, DOGE BABY foi negociado entre a mínima de $ 0.04983739 e a máxima de $ 0.066298, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DOGE BABY é $ 25.64, enquanto o mais baixo é $ 0.04427141.
Em termos de desempenho de curto prazo, DOGE BABY variou +0.05% na última hora, -21.46% nas últimas 24 horas e -96.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Doge Baby é $ 15.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGE BABY é 300.00K, com um fornecimento total de 300000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.55K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Doge Baby em USD foi de $ -0.01417229429974263.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Doge Baby em USD foi de $ -0.0509125950.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Doge Baby em USD foi de $ -0.0517213198.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Doge Baby em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.01417229429974263
|-21.46%
|30 dias
|$ -0.0509125950
|-98.20%
|60 dias
|$ -0.0517213198
|-99.76%
|90 dias
|$ 0
|--
The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!
Quanto valerá Doge Baby (DOGE BABY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Doge Baby (DOGE BABY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Doge Baby.
Confira a previsão de preço de Doge Baby agora!
Compreender a tokenomics de Doge Baby (DOGE BABY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DOGE BABY agora!
