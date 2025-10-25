O que é Dogami (DOGA)

Discover DOGAMÍ! A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ's pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game's future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

Tokenomics de Dogami (DOGA)

Compreender a tokenomics de Dogami (DOGA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DOGA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Dogami (DOGA) Quanto vale hoje o Dogami (DOGA)? O preço ao vivo de DOGA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DOGA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de DOGA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Dogami? A capitalização de mercado de DOGA é $ 394.65K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DOGA? O fornecimento circulante de DOGA é de 774.97M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DOGA? DOGA atingiu um preço máximo histórico de 0.413535 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DOGA? DOGA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de DOGA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DOGA é -- USD . DOGA vai subir ainda este ano? DOGA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DOGA para uma análise mais detalhada.

