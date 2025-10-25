O que é Doctor Mutant (DRMUTANT)

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog. Featured in Furie's latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn't just another coin—it's a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force. Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project. The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality. Think of it as Pepe's weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Doctor Mutant (DRMUTANT) Quanto vale hoje o Doctor Mutant (DRMUTANT)? O preço ao vivo de DRMUTANT em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DRMUTANT para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de DRMUTANT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Doctor Mutant? A capitalização de mercado de DRMUTANT é $ 45.25K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DRMUTANT? O fornecimento circulante de DRMUTANT é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DRMUTANT? DRMUTANT atingiu um preço máximo histórico de 0.00232529 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DRMUTANT? DRMUTANT atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de DRMUTANT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DRMUTANT é -- USD . DRMUTANT vai subir ainda este ano? DRMUTANT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DRMUTANT para uma análise mais detalhada.

