$0.00122317
+4.00%1D
Gráfico de preço em tempo real de Disco By Matt Furie (DISCO)
Informações de preço de Disco By Matt Furie (DISCO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00117407
Mínimo 24h
$ 0.00161618
Máximo 24h

$ 0.00117407
$ 0.00161618
$ 0.00306541
$ 0
-0.91%

+4.09%

-30.10%

-30.10%

O preço em tempo real de Disco By Matt Furie (DISCO) é $0.00122317. Nas últimas 24 horas, DISCO foi negociado entre a mínima de $ 0.00117407 e a máxima de $ 0.00161618, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DISCO é $ 0.00306541, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DISCO variou -0.91% na última hora, +4.09% nas últimas 24 horas e -30.10% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Disco By Matt Furie (DISCO)

$ 1.22M
--
$ 1.22M
1.00B
1,000,000,000.0
A capitalização de mercado atual de Disco By Matt Furie é $ 1.22M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DISCO é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.22M.

Histórico de preços de Disco By Matt Furie (DISCO) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Disco By Matt Furie em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Disco By Matt Furie em USD foi de $ +0.0065805741.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Disco By Matt Furie em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Disco By Matt Furie em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+4.09%
30 dias$ +0.0065805741+537.99%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Disco By Matt Furie (DISCO)

A memecoin on Ethereum inspired by Matt Furie the cultural theme of “The Last Dance.”

Disco (DISCO) is a community-driven cryptocurrency launched on the Ethereum blockchain. The project originates from Matt Furie, the artist known for his role in shaping internet meme culture. DISCO takes inspiration from “The Last Dance,” a narrative uniting the memeverse and online communities through shared cultural references.

Positioned as a digital collectible within Ethereum’s ecosystem, DISCO reflects the intersection of art, culture, and blockchain participation, encouraging engagement among collectors and community members.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Disco By Matt Furie (DISCO)

Site oficial

Previsão de preço do Disco By Matt Furie (em USD)

Quanto valerá Disco By Matt Furie (DISCO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Disco By Matt Furie (DISCO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Disco By Matt Furie.

Confira a previsão de preço de Disco By Matt Furie agora!

DISCO para moedas locais

Tokenomics de Disco By Matt Furie (DISCO)

Compreender a tokenomics de Disco By Matt Furie (DISCO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DISCO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Disco By Matt Furie (DISCO)

Quanto vale hoje o Disco By Matt Furie (DISCO)?
O preço ao vivo de DISCO em USD é 0.00122317 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DISCO para USD?
O preço atual de DISCO para USD é $ 0.00122317. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Disco By Matt Furie?
A capitalização de mercado de DISCO é $ 1.22M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DISCO?
O fornecimento circulante de DISCO é de 1.00B USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DISCO?
DISCO atingiu um preço máximo histórico de 0.00306541 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DISCO?
DISCO atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de DISCO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DISCO é -- USD.
DISCO vai subir ainda este ano?
DISCO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DISCO para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Disco By Matt Furie (DISCO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

$111,530.57
$3,928.65
$0.06520
$194.20
$8.1038
$3,928.65
$111,530.57
$194.20
$2.5430
$0.19814
$0.000000
$0.0000000000000000
$0.00000
$0.00000
$1.0004
$0.0000000000000000003613
$0.0006008
$0.3455
$0.2694
$217.66
