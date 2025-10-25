O que é Diem (DIEM)

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities: Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Diem (DIEM) Quanto vale hoje o Diem (DIEM)? O preço ao vivo de DIEM em USD é 141.38 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DIEM para USD? $ 141.38 . Confira o O preço atual de DIEM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Diem? A capitalização de mercado de DIEM é $ 4.56M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DIEM? O fornecimento circulante de DIEM é de 32.20K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DIEM? DIEM atingiu um preço máximo histórico de 347.15 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DIEM? DIEM atingiu um preço minímo histórico de 122.12 USD . Qual é o volume de negociação de DIEM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DIEM é -- USD . DIEM vai subir ainda este ano? DIEM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DIEM para uma análise mais detalhada.

