Informações de preço de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001318 $ 0.00001318 $ 0.00001318 Mínimo 24h $ 0.00001361 $ 0.00001361 $ 0.00001361 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00001318$ 0.00001318 $ 0.00001318 Máximo 24h $ 0.00001361$ 0.00001361 $ 0.00001361 Máximo histórico $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 Menor preço $ 0.00001253$ 0.00001253 $ 0.00001253 Variação de Preço (1h) -0.53% Alteração de Preço (1D) +0.09% Variação de Preço (7d) -0.26% Variação de Preço (7d) -0.26%

O preço em tempo real de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) é $0.00001351. Nas últimas 24 horas, DTF6900 foi negociado entre a mínima de $ 0.00001318 e a máxima de $ 0.00001361, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DTF6900 é $ 0.00127758, enquanto o mais baixo é $ 0.00001253.

Em termos de desempenho de curto prazo, DTF6900 variou -0.53% na última hora, +0.09% nas últimas 24 horas e -0.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Capitalização de mercado $ 11.02K$ 11.02K $ 11.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.02K$ 11.02K $ 11.02K Fornecimento Circulante 815.86M 815.86M 815.86M Fornecimento total 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

A capitalização de mercado atual de Dex Trending Fund 6900 é $ 11.02K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DTF6900 é 815.86M, com um fornecimento total de 815858279.47. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.02K.