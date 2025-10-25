O que é Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology. DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Dephaser JPY (JPYT) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Dephaser JPY (em USD)

Quanto valerá Dephaser JPY (JPYT) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Dephaser JPY (JPYT) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Dephaser JPY.

Confira a previsão de preço de Dephaser JPY agora!

JPYT para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Dephaser JPY (JPYT)

Compreender a tokenomics de Dephaser JPY (JPYT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token JPYT agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Dephaser JPY (JPYT) Quanto vale hoje o Dephaser JPY (JPYT)? O preço ao vivo de JPYT em USD é 0.00651721 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de JPYT para USD? $ 0.00651721 . Confira o O preço atual de JPYT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Dephaser JPY? A capitalização de mercado de JPYT é $ 166.24K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de JPYT? O fornecimento circulante de JPYT é de 25.37M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de JPYT? JPYT atingiu um preço máximo histórico de 0.00682267 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de JPYT? JPYT atingiu um preço minímo histórico de 0.00631154 USD . Qual é o volume de negociação de JPYT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para JPYT é -- USD . JPYT vai subir ainda este ano? JPYT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do JPYT para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Dephaser JPY (JPYT)