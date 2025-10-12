Tokenomics de DegeCoin ($DEGE)
Informação sobre DegeCoin ($DEGE)
With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.
DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.
Tokenomics de DegeCoin ($DEGE): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de DegeCoin ($DEGE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens $DEGE que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens $DEGE podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do $DEGE, explore o preço em tempo real do token $DEGE!
