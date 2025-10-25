Informações de preço de Deflationary USD (DUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00145385$ 0.00145385 $ 0.00145385 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.15% Alteração de Preço (1D) -9.39% Variação de Preço (7d) -41.24% Variação de Preço (7d) -41.24%

O preço em tempo real de Deflationary USD (DUSD) é --. Nas últimas 24 horas, DUSD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DUSD é $ 0.00145385, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DUSD variou -0.15% na última hora, -9.39% nas últimas 24 horas e -41.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Deflationary USD (DUSD)

Capitalização de mercado $ 250.81K$ 250.81K $ 250.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 250.81K$ 250.81K $ 250.81K Fornecimento Circulante 745.60M 745.60M 745.60M Fornecimento total 745,598,929.850279 745,598,929.850279 745,598,929.850279

A capitalização de mercado atual de Deflationary USD é $ 250.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DUSD é 745.60M, com um fornecimento total de 745598929.850279. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 250.81K.