Informações de preço de DeFiGeek Community Japan (TXJP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 22.03 $ 22.03 $ 22.03 Mínimo 24h $ 22.63 $ 22.63 $ 22.63 Máximo 24h Mínimo 24h $ 22.03$ 22.03 $ 22.03 Máximo 24h $ 22.63$ 22.63 $ 22.63 Máximo histórico $ 33.01$ 33.01 $ 33.01 Menor preço $ 20.1$ 20.1 $ 20.1 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) -1.48% Variação de Preço (7d) -0.65% Variação de Preço (7d) -0.65%

O preço em tempo real de DeFiGeek Community Japan (TXJP) é $22.26. Nas últimas 24 horas, TXJP foi negociado entre a mínima de $ 22.03 e a máxima de $ 22.63, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TXJP é $ 33.01, enquanto o mais baixo é $ 20.1.

Em termos de desempenho de curto prazo, TXJP variou -0.01% na última hora, -1.48% nas últimas 24 horas e -0.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Capitalização de mercado $ 4.68M$ 4.68M $ 4.68M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.68M$ 4.68M $ 4.68M Fornecimento Circulante 210.00K 210.00K 210.00K Fornecimento total 210,000.0 210,000.0 210,000.0

A capitalização de mercado atual de DeFiGeek Community Japan é $ 4.68M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TXJP é 210.00K, com um fornecimento total de 210000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.68M.