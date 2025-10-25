Informações de preço de DeFi Dollar (USDFI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.998546 $ 0.998546 $ 0.998546 Mínimo 24h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.998546$ 0.998546 $ 0.998546 Máximo 24h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Máximo histórico $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Menor preço $ 0.982826$ 0.982826 $ 0.982826 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) +0.12% Variação de Preço (7d) +0.25% Variação de Preço (7d) +0.25%

O preço em tempo real de DeFi Dollar (USDFI) é $1.001. Nas últimas 24 horas, USDFI foi negociado entre a mínima de $ 0.998546 e a máxima de $ 1.001, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDFI é $ 1.006, enquanto o mais baixo é $ 0.982826.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDFI variou +0.01% na última hora, +0.12% nas últimas 24 horas e +0.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DeFi Dollar (USDFI)

Capitalização de mercado $ 469.57K$ 469.57K $ 469.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 469.57K$ 469.57K $ 469.57K Fornecimento Circulante 469.01K 469.01K 469.01K Fornecimento total 469,013.0494336673 469,013.0494336673 469,013.0494336673

A capitalização de mercado atual de DeFi Dollar é $ 469.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDFI é 469.01K, com um fornecimento total de 469013.0494336673. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 469.57K.