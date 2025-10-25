Informações de preço de DeFAI (DEFAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00974805$ 0.00974805 $ 0.00974805 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.82% Alteração de Preço (1D) -4.21% Variação de Preço (7d) -16.24% Variação de Preço (7d) -16.24%

O preço em tempo real de DeFAI (DEFAI) é --. Nas últimas 24 horas, DEFAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DEFAI é $ 0.00974805, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DEFAI variou +0.82% na última hora, -4.21% nas últimas 24 horas e -16.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DeFAI (DEFAI)

Capitalização de mercado $ 60.82K$ 60.82K $ 60.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 65.60K$ 65.60K $ 65.60K Fornecimento Circulante 927.05M 927.05M 927.05M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DeFAI é $ 60.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DEFAI é 927.05M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 65.60K.