Informações de preço de Dawn (DAWN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -0.08% Variação de Preço (7d) -1.28% Variação de Preço (7d) -1.28%

O preço em tempo real de Dawn (DAWN) é --. Nas últimas 24 horas, DAWN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DAWN é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DAWN variou -0.00% na última hora, -0.08% nas últimas 24 horas e -1.28% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Dawn (DAWN)

Capitalização de mercado $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Fornecimento Circulante 970.77M 970.77M 970.77M Fornecimento total 999,569,846.118789 999,569,846.118789 999,569,846.118789

A capitalização de mercado atual de Dawn é $ 6.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DAWN é 970.77M, com um fornecimento total de 999569846.118789. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.59K.