Informações de preço de Data Ownership Protocol 2 (DOP2) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00683308 Máximo 24h $ 0.00893151 Máximo histórico $ 0.04226095 Menor preço $ 0.00683308 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -23.18% Variação de Preço (7d) -39.92%

O preço em tempo real de Data Ownership Protocol 2 (DOP2) é $0.00686065. Nas últimas 24 horas, DOP2 foi negociado entre a mínima de $ 0.00683308 e a máxima de $ 0.00893151, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DOP2 é $ 0.04226095, enquanto o mais baixo é $ 0.00683308.

Em termos de desempenho de curto prazo, DOP2 variou -- na última hora, -23.18% nas últimas 24 horas e -39.92% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

Capitalização de mercado $ 6.23M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 131.83M Fornecimento Circulante 907.72M Fornecimento total 19,215,330,722.34372

A capitalização de mercado atual de Data Ownership Protocol 2 é $ 6.23M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOP2 é 907.72M, com um fornecimento total de 19215330722.34372. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 131.83M.