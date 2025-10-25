Informações de preço de DAOBase (BEE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.119035$ 0.119035 $ 0.119035 Menor preço $ 0.00840027$ 0.00840027 $ 0.00840027 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -0.02% Variação de Preço (7d) -0.02%

O preço em tempo real de DAOBase (BEE) é $0.01990183. Nas últimas 24 horas, BEE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BEE é $ 0.119035, enquanto o mais baixo é $ 0.00840027.

Em termos de desempenho de curto prazo, BEE variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -0.02% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DAOBase (BEE)

Capitalização de mercado $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.90M$ 19.90M $ 19.90M Fornecimento Circulante 55.00M 55.00M 55.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DAOBase é $ 1.09M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BEE é 55.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.90M.