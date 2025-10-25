Informações de preço de Danaher xStock (DHRX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 221.19 $ 221.19 $ 221.19 Mínimo 24h $ 226.26 $ 226.26 $ 226.26 Máximo 24h Mínimo 24h $ 221.19$ 221.19 $ 221.19 Máximo 24h $ 226.26$ 226.26 $ 226.26 Máximo histórico $ 230.48$ 230.48 $ 230.48 Menor preço $ 180.2$ 180.2 $ 180.2 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) +1.13% Variação de Preço (7d) +6.90% Variação de Preço (7d) +6.90%

O preço em tempo real de Danaher xStock (DHRX) é $224.33. Nas últimas 24 horas, DHRX foi negociado entre a mínima de $ 221.19 e a máxima de $ 226.26, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DHRX é $ 230.48, enquanto o mais baixo é $ 180.2.

Em termos de desempenho de curto prazo, DHRX variou -0.02% na última hora, +1.13% nas últimas 24 horas e +6.90% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Danaher xStock (DHRX)

Capitalização de mercado $ 179.68K$ 179.68K $ 179.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M Fornecimento Circulante 800.96 800.96 800.96 Fornecimento total 22,700.0 22,700.0 22,700.0

A capitalização de mercado atual de Danaher xStock é $ 179.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DHRX é 800.96, com um fornecimento total de 22700.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.09M.