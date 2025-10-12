Tokenomics de Daku V2 (DAKU)

Descubra informações essenciais sobre Daku V2 (DAKU), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 04:56:58 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Daku V2 (DAKU)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Daku V2 (DAKU), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 71.48M
Fornecimento total:
$ 600.00M
Fornecimento circulante:
$ 600.00M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 71.48M
Máximo histórico:
$ 0.152985
Mínimo histórico:
$ 0.02737318
Preço atual:
$ 0.118622
Informação sobre Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

Site oficial:
https://dakucoin.info/

Tokenomics de Daku V2 (DAKU): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Daku V2 (DAKU) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens DAKU que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens DAKU podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do DAKU, explore o preço em tempo real do token DAKU!

Previsão de preço de DAKU

Quer saber para onde o DAKU pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do DAKU combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

