O que é Dagknight Dog (DOGK)

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex! Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins! Who is Dogk Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

Compreender a tokenomics de Dagknight Dog (DOGK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DOGK agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Dagknight Dog (DOGK) Quanto vale hoje o Dagknight Dog (DOGK)? O preço ao vivo de DOGK em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DOGK para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de DOGK para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Dagknight Dog? A capitalização de mercado de DOGK é $ 171.41K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DOGK? O fornecimento circulante de DOGK é de 2.27B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DOGK? DOGK atingiu um preço máximo histórico de 0.00259503 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DOGK? DOGK atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de DOGK? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DOGK é -- USD . DOGK vai subir ainda este ano? DOGK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DOGK para uma análise mais detalhada.

