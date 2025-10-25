Preço de Dagknight Dog (DOGK)
--
+8.58%
-12.91%
-12.91%
O preço em tempo real de Dagknight Dog (DOGK) é --. Nas últimas 24 horas, DOGK foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DOGK é $ 0.00259503, enquanto o mais baixo é $ 0.
Em termos de desempenho de curto prazo, DOGK variou -- na última hora, +8.58% nas últimas 24 horas e -12.91% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Dagknight Dog é $ 171.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DOGK é 2.27B, com um fornecimento total de 2267821956.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 171.41K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Dagknight Dog em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Dagknight Dog em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Dagknight Dog em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Dagknight Dog em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+8.58%
|30 dias
|$ 0
|-35.32%
|60 dias
|$ 0
|-54.66%
|90 dias
|$ 0
|--
Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain
DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex!
Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins!
Who is Dogk
Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.
