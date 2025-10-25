Informações de preço de DACHU THE CHEF (DACHU) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.0029699$ 0.0029699 $ 0.0029699 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.52% Alteração de Preço (1D) -3.74% Variação de Preço (7d) -0.75% Variação de Preço (7d) -0.75%

O preço em tempo real de DACHU THE CHEF (DACHU) é --. Nas últimas 24 horas, DACHU foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DACHU é $ 0.0029699, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DACHU variou -0.52% na última hora, -3.74% nas últimas 24 horas e -0.75% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DACHU THE CHEF (DACHU)

Capitalização de mercado $ 520.02K$ 520.02K $ 520.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 520.02K$ 520.02K $ 520.02K Fornecimento Circulante 955.00M 955.00M 955.00M Fornecimento total 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

