Informações de preço de CWYPTO (CWYPTO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0
Mínimo 24h $ 0
Máximo 24h $ 0
Máximo histórico $ 0
Menor preço $ 0
Variação de Preço (1h) -0.34%
Alteração de Preço (1D) -1.77%
Variação de Preço (7d) +0.99%

O preço em tempo real de CWYPTO (CWYPTO) é --. Nas últimas 24 horas, CWYPTO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CWYPTO é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CWYPTO variou -0.34% na última hora, -1.77% nas últimas 24 horas e +0.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CWYPTO (CWYPTO)

Capitalização de mercado $ 7.31K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.31K
Fornecimento Circulante 999.35M
Fornecimento total 999,354,900.661319

A capitalização de mercado atual de CWYPTO é $ 7.31K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CWYPTO é 999.35M, com um fornecimento total de 999354900.661319. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.31K.