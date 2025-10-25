Informações de preço de Culture (CULTURE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +1.04% Variação de Preço (7d) -0.32% Variação de Preço (7d) -0.32%

O preço em tempo real de Culture (CULTURE) é --. Nas últimas 24 horas, CULTURE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CULTURE é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CULTURE variou -- na última hora, +1.04% nas últimas 24 horas e -0.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Culture (CULTURE)

Capitalização de mercado $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Fornecimento Circulante 998.31M 998.31M 998.31M Fornecimento total 998,308,447.987539 998,308,447.987539 998,308,447.987539

A capitalização de mercado atual de Culture é $ 4.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CULTURE é 998.31M, com um fornecimento total de 998308447.987539. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.78K.