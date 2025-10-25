O que é crypto is a joke (JOKECOIN)

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision. jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre crypto is a joke (JOKECOIN) Quanto vale hoje o crypto is a joke (JOKECOIN)? O preço ao vivo de JOKECOIN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de JOKECOIN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de JOKECOIN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de crypto is a joke? A capitalização de mercado de JOKECOIN é $ 9.40K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de JOKECOIN? O fornecimento circulante de JOKECOIN é de 999.26M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de JOKECOIN? JOKECOIN atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de JOKECOIN? JOKECOIN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de JOKECOIN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para JOKECOIN é -- USD . JOKECOIN vai subir ainda este ano? JOKECOIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do JOKECOIN para uma análise mais detalhada.

