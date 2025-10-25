Informações de preço de Crumbcat (CRUMB) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00109389 $ 0.00109389 $ 0.00109389 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00109389$ 0.00109389 $ 0.00109389 Máximo histórico $ 0.00263437$ 0.00263437 $ 0.00263437 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.35% Alteração de Preço (1D) +47.50% Variação de Preço (7d) +268.66% Variação de Preço (7d) +268.66%

O preço em tempo real de Crumbcat (CRUMB) é --. Nas últimas 24 horas, CRUMB foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00109389, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRUMB é $ 0.00263437, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRUMB variou -0.35% na última hora, +47.50% nas últimas 24 horas e +268.66% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Crumbcat (CRUMB)

Capitalização de mercado $ 799.48K$ 799.48K $ 799.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 799.48K$ 799.48K $ 799.48K Fornecimento Circulante 999.51M 999.51M 999.51M Fornecimento total 999,508,202.155543 999,508,202.155543 999,508,202.155543

A capitalização de mercado atual de Crumbcat é $ 799.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRUMB é 999.51M, com um fornecimento total de 999508202.155543. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 799.48K.