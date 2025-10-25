Informações de preço de CrowdStrike xStock (CRWDX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 522.81 $ 522.81 $ 522.81 Mínimo 24h $ 534.76 $ 534.76 $ 534.76 Máximo 24h Mínimo 24h $ 522.81$ 522.81 $ 522.81 Máximo 24h $ 534.76$ 534.76 $ 534.76 Máximo histórico $ 534.76$ 534.76 $ 534.76 Menor preço $ 403.98$ 403.98 $ 403.98 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.55% Variação de Preço (7d) +8.23% Variação de Preço (7d) +8.23%

O preço em tempo real de CrowdStrike xStock (CRWDX) é $524.35. Nas últimas 24 horas, CRWDX foi negociado entre a mínima de $ 522.81 e a máxima de $ 534.76, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CRWDX é $ 534.76, enquanto o mais baixo é $ 403.98.

Em termos de desempenho de curto prazo, CRWDX variou -- na última hora, -0.55% nas últimas 24 horas e +8.23% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de CrowdStrike xStock (CRWDX)

Capitalização de mercado $ 212.15K$ 212.15K $ 212.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.08M$ 11.08M $ 11.08M Fornecimento Circulante 404.57 404.57 404.57 Fornecimento total 21,120.0 21,120.0 21,120.0

A capitalização de mercado atual de CrowdStrike xStock é $ 212.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRWDX é 404.57, com um fornecimento total de 21120.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.08M.